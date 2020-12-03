أمير عادل يصل مقر نادي الزمالك لإتمام تعاقده مع الفارس الأبيض

يتواجد أمير عادل الوافد الجديد الآن، في مقر نادي الزماك بميت عقبة، وذلك لإتمام تعاقده رسميا مع الفارس الأبيض، ضمن تدعيمات الزمالك للموسم الجديد.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب الدنماركي ذا الأصول المصرية، قد مضى على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر.

وكانت أخر محطات اللاعب الشاب صاحب ال 26 عام في نادي سارسبورج النرويجي، قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي.