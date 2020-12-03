أمير عادل يصل مقر نادي الزمالك لإتمام تعاقده مع الفارس الأبيض

يتواجد أمير عادل الوافد الجديد الآن، في مقر نادي الزماك بميت عقبة، وذلك لإتمام تعاقده رسميا مع الفارس الأبيض، ضمن تدعيمات الزمالك للموسم الجديد.
وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب الدنماركي ذا الأصول المصرية، قد مضى على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر.
وكانت أخر محطات اللاعب الشاب صاحب ال 26 عام في نادي سارسبورج النرويجي، قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي.
وأثارت تلك الصفقة لغط كبير في الشارع الرياضي الزملكاوي، بعد انتشار أخبار عن سباق بين بيراميدز والزمالك في الحصول على خدمات اللاعب، وبعد انتشار صورة للاعب مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، لكن أكد النادي أمس عبر قناة الزمالك أن تلك الصورة منذ 3 سنوات وأن بيراميدز لا يرغب في ضم اللاعب.
ويصبح أمير ثاني صفقات الزمالك رسميا بعد التعاقد مع الظهير التونسي حمزة المثلوثي، قادما من نادي الصفاقسي التونسي
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