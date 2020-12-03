ريهام سعيد بعد خنق الثعلب من عنقه: متربية في بيت كله حيوانات

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على حالة الغضب والانتقادات التي تعرضت لها، على منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار"، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.
وقالت ريهام سعيد، في فيديو "لايف"، ظهرت فيه عبر حسابها بموقع "فيس بوك": الناس داخلة فيا شمال أوي، وأنا اتخضيت الصبح، ومكنتش متوقعة خالص كدة، ومبدئيًا، أولًا أنا اضايقت جدًا، ومش مبسوطة إن أي حد يضايق من حاجة في البرنامج، وأنا كنت حريصة المرة دي".
ريهام سعيد
وأضافت: "عشان كدة أنا طلعت كل الصور اللي عندي، والكل هاجم ومحدش شاف الحلقة، وأنا قلت إني طول حياتي متربية في بيت كله حيوانات، وكان عندي قنفد وسنجاب، وثعابين، وطلعت كل الصور اللي ابني فيها ماسك القرد والشمبانزي وكل الحيوانات، وبيناموا جنبنا في السرير وبتاع".
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واختتمت: "ففكرة إني واحدة معندهاش رحمة مع الحيوان؛ دي حاجة أي حد قريب مني عارف إن ده مش حقيقة، وأحب أعتذر لو في حاجة ضايقتكم".
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