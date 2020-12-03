وزير التعليم العالى يوافق على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، أنه تم مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللٱزمة لتطبيق اللٱئحة الطلابية، واتخاذ اللازم نحو الإعلان، وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتى أقرت لائحة الاتحادات الطلابية.
وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020/2021.
ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.
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