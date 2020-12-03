إنفوجراف .. متى يسقط حقك فى استبدال أو استرجاع سلعة؟

جدة - نرمين السيد - كما وضع القانون بعض الحالات التى لا يمكن معها ممارسة هذا الحق. ويستعرض دوت الخليج فى الانفوجراف التالى متى يسقط حقك فى استبدال أو استرجاع سلعة؟ وحسب القانون لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معها إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، أو إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

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