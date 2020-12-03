تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أصحاب الهمم بيومهم العالمى

جدة - نرمين السيد - قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للأشخاص ذوى الإعاقة "أصحاب الهمم"، بمناسبة يومهم العالمى، الذى يحل اليوم الخميس، الموافق الثالث من ديسمبر، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعمه المتواصل لهذه الشريحة، إنصافا لها وسعيا لنيل حقوقها.





وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بيان لها، أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية فى ملف حصول هذه الشريحة على حقوقها، فى مجالات الحياة المختلفة، بداية من التشريع بما تضمنه دستور مصر من مواد تقر حقوق ذوى الإعاقة، وبما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من حقوق وتحقيق خطوات ملموسة فى سبيل تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة سياسيا. وتسلط الأمم المتحدة فى احتفالاتها باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة 2020، الضوء على حقيقة أن ذوى الإعاقة وكبار السن فى العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا "كوفيد - 19"، من حيث عدد الوفيات، وأن إدراج منظور الإعاقة سيؤدى إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدى للجائحة والتعافى منها.

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