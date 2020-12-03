شكرى ونظيره الألمانى يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، حيث تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن، فضلاً عن موضوعات تتعلق بالتعاون الثنائى.





وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزيرين "شكرى" و"ماس"، تطرقا خلال المحادثة الهاتفية إلى مجمل الملفات الإقليمية، بما فى ذلك التطورات على الساحة الليبية.

وتم خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية فى شئونها، فضلاً عن أهمية التوصل لحل سياسى شامل استناداً لمخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، وكذا الدعم لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

كما تطرق الاتصال إلى المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، حيث بحث الوزيران جهود إحياء عملية السلام وإعادة المسار التفاوضى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف السفير أحمد حافظ أن الاتصال شهد كذلك نقاشاً حول سُبل تطوير التعاون الثنائى بين البلديّن فى المجالات المختلفة، وعلى رأسها تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال دفع حركة التبادل التجارى بين مصر وألمانيا.

كما تم تناول التطورات الخاصة بجائحة "كورونا" والإجراءات المتبعة فى هذا الصدد فى الدولتيّن، حيث أعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر، لاستئناف حركة السياحة الألمانية للمقاصد السياحية المصرية، أخذاً فى الاعتبار الجهود التى تتبناها كافة الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد.