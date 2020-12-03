مذكرة تعاون بين شركة مصر للطيران والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مذكرة تعاون بحضور الطيار/ عمرو أبو العنين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والدكتور/ خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمقر شركة مصر للطيران، وبحضور قيادات ورؤساء قطاعات مصرللطيران، والخبراء والباحثين بالمركز .

وتقوم هذه الشراكة على زيادة توثيق العلاقات، ومجالات التعاون، ودعم شركة مصر للطيران في ظل المستجدات والتحديات التي تؤثر على صناعة وخدمات النقل الجوي.

كما يقدم المركز المصري آليات الدعم لشركاء الصناعة ومساعدتهم في إتخاذ القرار من خلال قيامه بإعداد دراسات واستشارات في المجالات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية؛ لمواكبة مستجدات قطاع الطيران العالمي.