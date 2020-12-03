بعد تقديم ما ما يفيد التقنين كشركة.. إخلاء سبيل 3 من أعضاء المبادرة المصرية على ذمة القضية

قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل جاسر عبد الرازق مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين من أعضاء المبادرة، على ذمة القضية بضمان محل إقامتهم، وذلك بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانوني للمبادرة كشركة مستهدفة للربح بما يخالف القانون وتحويلها لجمعية وفقا للقانون الصادر فى هذا الشأن.

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