وزيرة زراعة جنوب السودان: البنية التحتية أصبحت رائعة في عهد السيسي.. ومصر نموذج للتنمية

فى لقاء حصري وخاص، ننشر حوار برنامج زووم أفريكا المذاع على قناة اليوتيوب الخاصة بموقع دوت الخليج، والذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف، جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان.

عبرت وزيرة الزراعة الجنوب سودانية لزووم أفريكا عن إعجابها بالقاهرة وشبكة الطرق الموجودة بها، لافتة إلى أن " الطرق رائعة وهناك وسائل متعددة منها المترو وغيرها ، فأنا أشجع زيارة مصر".

وبشأن انطباعها عن مصر قالت لاجو إن القاهرة هى المدينة التي لا تنام حيث يعمل الشعب علي مدار 24 ساعة، قائلة :" لدينا العديد من الجنوبيين يقولون إن المصريين يعملون كثيرا بكل إخلاص.. و لابد من استخدام نموذج مصر لنجاح التنمية في الجنوب".

وأشارت إلى أن البنية التحتية في مصر أصبحت رائعة ومتطورة في عهد الرئيس السيسي فهناك طرق جديدة و مبان و مدن كاملة جديدة، قائلة:"هي مدينة رائعة.. وانطباعي إيجابي للغاية".

وتطرقت وزيرة الزراعة الجنوب سودانية فى حديثها عن والدها المناضل جوزيف لاجو، قائلة : هو علي المعاش وكان مناضلا و ثوريا قائدا للجيش.. وهو بحالة جيدة بالمملكة المتحدة وأغلب العائلة هناك .. حالته الصحية جيدة ويستطيع الحركه و القراءة و العمل في الصباح .. كما يمارس عمله بكل قوة و سيذهب إلي الجنوب قريبا لأن الكثير من أصدقائه و شعبه يسألون عنه".

يذكر أن برنامج زووم أفريقيا هو برنامج متخصص على دول القارة السمراء يذاع عبر قناة اليوتيوب الخاصة بموقع دوت الخليج الإخباري.