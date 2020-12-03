نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتخابه بالتزكية.. "عبد العال" يستقبل رئيس البرلمان العربي ويهنئه على فوزه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الخميس، رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، والذي يرافقه أعضاء مكتب البرلمان العربي.

وبدأ الدكتور على عبد العال، اللقاء بتقديم التهنئة إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربى، مؤكدًا أن انتخابه يؤكد على ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين الشقيقة من كفاءة وخبرة متميزة لتولي مختلف المسئوليات والمناصب الدولية الرفيعة.

وثمن الدكتور على عبد العال، خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائمًا لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة، مشيرا إلى أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك، مشددًا على أن الوضع العربي الراهن في حاجة ماسة إلى إرادة عربية جادة لدفع المؤسسات العربية لخدمة قضايا أمتنا العربية.

وأشاد "عبد العال"، بمقترح البرلمان العربي بشأن إنشاء لجنة مُشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنشاء مجلس النواب المصري للجنة لمكافحة الإرهاب العام الماضي.

من جانبه، قدم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بدور مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم البرلمان العربى، مؤكدًا سعادته البالغة بلقاء الدكتور على عبد العال، كما أكد السعى نحو النهوض بدور البرلمان العربي وأن يكون منصة عربية قوية لمواجهة تحديات الأمة، خاصة أن هناك استهداف مُمنهج للدول العربية، مما يفرض تكاتفًا عربيًا أكبر لمواجهة هذا الاستهداف.

