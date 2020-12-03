نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية تكشف الحالة الصحية للمصريين المختطَفين في سواحل نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية المصرية علي حرص الدولة علي متابعة عن كثب حادث القرصنة على سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية، والذي أسفر عن اختطاف طاقمها ومن بينهم مواطنيّن مصرييّن.

وقال السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان للوزارة إنه على تواصل دائم مع سفيرنا في أبوجا لمتابعة أخر مستجدات الحادث.



واستمرت بالفعل جهود السفارة واتصالاتها، بما في ذلك مع صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي افاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الخاطفين صباح أمس، الذين سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين وأن جميعهم بخير وصحة جيدة.



وتواصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع السلطات والأجهزة الأمنية النيجيرية لضمان سلامة المختطفين، وسرعة الافراج عنهما واعادتهما إلى أرض الوطن.

