نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينظمه"خريجي الأزهر" .. بني سويف تودع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم الخميس فعاليات لقاء برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بجامعة بني سويف، الذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وبدأت فعاليات البرنامج في محافظة بني سويف الاثنين الماضي، وحضر الجلسة الافتتاحية له بمقر جامعة بني سويف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الأسلامية، والشيخ أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وعقد اليوم أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عددًا من الندوات في بعض من كليات جامعة بني سويف، شملت: