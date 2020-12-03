تحقيقات النيابة حول تفحم جهاز مدينة 6 أكتوبر: النيران التهمت المستندات والملفات

اندلع حريق هائل، فجر أمس الأربعاء، في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، للسيطرة على النيران المشتعلة بعدما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بالحادث.

وفي التحقيقات الموسعة لنيابة أكتوبر أول اليوم، كشفت عن حريق جهاز مدينة 6 أكتوبر بالكامل، والتهام النيران لمقر الجهاز وتحول 20 كارفانا إلي ركام حيث تفحمت تماما عن آخرها.

وأضافت المعاينة ان النيران امتدت لمسافة كبيرة وطالت مقر الجهاز بأكمله وأسفر الحريق عن احتراق كافة المستندات والملفات والأوراق داخل الجهاز.

وأشارت المعاينة إلي أن النيران أدت إلي انفجار عدد من اسطوانات الغاز الموجودة خلف الجهاز والمحرزة من حملات لإزالة الإشغالات ما زاد من شدة اشتعال النيران.

وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي تسبب بها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت كشفت مصادر أمنية، أسباب الحريق الذي اندلع في جهاز حدائق أكتوبر وقالت المصادر، إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في كارفان مجاور لمقر الجهاز في ساعات الصباح الأولى، وتمت السيطرة عليه، وأضافت المصادر، أن الحريق لم يسفر عنه خسائر بشرية.