الزمالك يعدل عقد باتشيكو بسبب شرط غريب .. تعرف عليه

عُقدت اليوم جلسة داخل جدران القلعة البيضاء بميت عقبة، جمعت بين اللجنة الفنية الجديدة بالزمالك لإدارة شؤون الكرة بالنادي برئاسة أيمن يونس، والمدير الفني البرتغالي للفريق "باتشيكو"، وذلك للوقوف على ملامح المرحلة المقبلة للفريق، خاصةً بعد رحيل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة السابق بالنادي، ورحيل مجلس الإدارة بالكامل.

وشهدت الجلسة تعديل عقد باتشيكو مع الزمالك، حيث كان يحتوي على "بند" يقتضي بأن باتشيكو ليس له أي صلاحيات في اختيار صفقات الفريق، الأمر الذي بدى غريبا للجنة الكرة وقامت على الفور بتعديله.

وعرضت اللجنة صفقتي نادي الزمالك المثلوثي وأمير عادل على البرتغالي، لأخذ رأيه قبل تفعيل العقود بشكل نهائي وغلق باب القيد، كما تم عرص أحمد الشيخ وإسلام صالح لبحث إمكانية ضمهم في الساعات المقبلة.

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وضم نادي الزمالك اليوم الدنماركي ذا الأصول المصرية، كثاني صفقات الزمالك بعد الظهير الأيمن حمزة المثلوثي القادم من الصفاقسي التونسي.

