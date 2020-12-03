"نوّة قاسم" قبل نهائي كأس مصر .. أمطارها متوسطة وليس كالمتوقع (تفاصيل)

علّق الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، على ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض محافظة الإسكندرية لما يسمى بـ "نوة قاسم"، وتأثيرها على الطقس، والتي تأتي قبل مباراة كأس مصر بـ 24 ساعة فقط.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد في تصريحات له اليوم، إن "نوة قاسم" لن تشهد أمطارا غزيرة كما روج البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئنا المواطنين أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة، ولن تتسبب في تعطيل الحركة.

وكان الإعلامى أحمد شوبير، أكد في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم، أن محافظة الإسكندرية ستشهد "نوة قاسم" خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، بشكل يجعل اتحاد الكرة يعيد التفكير فى مكان نهائى كأس مصر.

وقال "شوبير" إن نهائي كأس مصر مستحيل يقام باستاد القاهرة الدولي؛ لأنه بدأ الزرعة الشتوية، والمباراة حتى الآن فى برج العرب بالإسكندرية "اللي شالنا كتير وشال الكرة المصرية 3 سنوات لما الملعب اتبهدل وأرهق من كثرة اللعب عليه، ولكن نثق إن يوم السبت يكون زي العروسة، ويستقبل الفاينال بس الناس خايفة من نوة قاسم".

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تُجدر الإشارة إلى أن "نوة قاسم" التي تبدأ يوم الجمعة، تأتي قبل 24 ساعة من مباراة نهائي كأس مصر، والذي يجمع بين فريقي الأهلى وطلائع الجيش، التي تنطلق مساء السبت المقبل باستاد برج العرب.

