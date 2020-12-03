زينة تطالب "عز" بنفقة 60 ألف جنيه شهريا بدلا من 30 في دعوى جديدة (تفاصيل)

أقامت الفنانة زينة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ضد الفنان أحمد عز، وتطلب فيها زيادة مبلغ النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه شهريا بدلا من 30 ألف جنيه التي ألزمته بها المحكمة، العام الماضي.

وقالت زينة في صحيفة دعواها إن دخل "عز" زاد بنسبة 100% العام الحالي_ بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى_ وطلبت مضاعفة مبلغ النفقة وزيادته بنسبة 100%، ونظرت محكمة الأسرة بمدينة نصر الدعوى، وقررت تأجيلها لجلسة 22 ديسمبر الجاري، للإعلان.

ومرّت النفقة بمراحل عدة بين الطرفين، حيث ألزمت المحكمة "عز" بدفع نفقة 20 ألف جنيه عام 2018، ثم تقدمت "زينة" بدعوى في 2019، لزيادتها لـ 30 ألف جنيه، وقبلت المحكمة الدعوى، ومؤخرا حرّكت دعوى ثالثة تطلب مضاعفتها لـ 60 ألف جينه.

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النزاع القضائي بين الطرفين لم يقتصر على محكمة الأسرة فحسب، بل امتد إلى محاكم الجنح خارج القاهرة، وحقق فيها عز انتصارا، بعدما قضت المحكمة، في سبتمبر الماضي، ببراءته من اتهامه بالتعدي على شقيق وشقيقة زينة، في أحد فنادق الساحل الشمالي، بينما قضت بتأييد تغريم شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وإلزامه وشقيقته بدفع 20 ألف جنيه، للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.