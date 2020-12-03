وزير الرياضة يصل مقر الزمالك ويجتمع باللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي

وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مقر نادي الزمالك منذ قليل، وذلك من أجل الاجتماع مع اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلفا للمجلس المنحل.
تأتي هذه الجلسة للبحث إدارة شؤون نادي الزمالك في الفترة المقبل، وعن التطورات الأخيرة داخل نادي الزمالك، وكيفية مواجهة التحديات في الفترة المقبلة.
وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارا منذ أيام بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بجانب وقف المدير التنفيذي، والمدير المالي، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك.
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وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة لإدارة النادي، مكونة من ثلاث قُضاة هم أحمد البكري محمد حميدة، وهشام إبراهيم محمد محمود، ومحمد سيد عطية.
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