أحمد أبو هشيمة: تنسيقية شباب الأحزاب حركت المياه الراكدة وخلقت حوار بناء

قال رجل الأعمال، وعضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة:" تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حركت المياه الراكدة، وخلقت حالة الحوار المتمدن والبناء وعظمت روح التنافسية نحو قبلة مصلحة الوطن.

وأكد خلال تدوينة له، على دور التنسيقية خلال الفترة الماضية في إثراء الحياة السياسية، وتقديم شباب واعد للعمل العام، متابعا: تقلد بعضهم مناصب تنفيذية وأثبتوا كفائتهم بشكل كبير، وبعض منهم اتجه إلى العمل النيابي وننتظر منهم مردوداً جيداً سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

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وأكد أبو هشيمة، خلال اجتماع له مع تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، فى وقت سابق، على أنها فعلت ما يشبه المعجزة في جمعها تحت مظلة واحدة شباب من مختلف التيارات والأحزاب ذات التوجهات المختلفة، ووضع أهداف محددة للعمل لا تتأثر مطلقاً باختلاف الانتماءات وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء.