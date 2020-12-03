اعترافات الطبيب المتهم بالاستمناء داخل ميكروباص: احتككت بالمقعد ومكنش قصدي

اعترف الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل الميكروباص بالزقازيق، بفعلته الفاضحة بعد إحالته إلى محكمة الجنح بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح، والتي استندت في قرارها لتقرير الطب الشرعي.

واستجوبت النيابة العامة، المتهم فيما نُسب إليه من إيتائه فعلا فاضحا مخلا بالحياء علنا، وتعرضه للغير في مكان عام بإيتاء أمور إباحية، فقرر أنه أمنى بغير إرادته "نتيجة احتكاكه بالمقعد" الذي كان جالسا عليه ما أثار شهوته، نافيا تعرضه للمجني عليها.

وأكدت تحريات الشرطة، قيام المتهم بفعل فاضح علني، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وقد شاهدته المجني عليها خلال ذلك وقررت المحكمة المختصة مد حبس المتهم 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

اعترافات المتهم