اعترافات الطبيب المتهم بالاستمناء داخل ميكروباص: احتككت بالمقعد ومكنش قصدي

اعترف الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل الميكروباص بالزقازيق، بفعلته الفاضحة بعد إحالته إلى محكمة الجنح بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح، والتي استندت في قرارها لتقرير الطب الشرعي.
واستجوبت النيابة العامة، المتهم فيما نُسب إليه من إيتائه فعلا فاضحا مخلا بالحياء علنا، وتعرضه للغير في مكان عام بإيتاء أمور إباحية، فقرر أنه أمنى بغير إرادته "نتيجة احتكاكه بالمقعد" الذي كان جالسا عليه ما أثار شهوته، نافيا تعرضه للمجني عليها.
وأكدت تحريات الشرطة، قيام المتهم بفعل فاضح علني، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وقد شاهدته المجني عليها خلال ذلك وقررت المحكمة المختصة مد حبس المتهم 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.
اعترافات المتهم
وقال الطبيب في أثناء مناقشته أمام رجال المباحث، إنه يعمل معيدا في كلية الطب جامعة الزقازيق، وكان في طريقه إلى الجامعة، وتفاجأ بالفتاة تصرخ وتتهمه بالتحرش بها، بحسب قوله للركاب، وأحيل المحضر للنيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.
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شهادة المجني عليها
قالت المجني عليها وهي طالبة عشرينية، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه خلال استقلالها سيارة ميكروباص، نظر المتهم إليها وارتكب أفعالا خدشت حياءها، منها استمناؤه قاصدا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل وألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.
وأضافت في تحقيقات النيابة، أنها لاحظت ارتكاب الطبيب فعلًا فاضحًا أمامها فنهرته، فلم يرتدع فأسرعت إلى تصويره بالفيديو، ليكون دليلا على إدانته قبل أن تصرخ وتستغيث بصوت عال بالسائق والركاب، الذين تمكنوا من الإمساك به قبل هروبه، عندها حاول النزول من السيارة واعتدوا عليه بالضرب، وتصويره بالفيديو، قبل أن تصل قوة أمنية من الشرطة، وتلقي القبض عليه.
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