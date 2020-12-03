صور .. محافظ الإسكندرية يكرم المتفوقين من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - كرم محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، مجموعة من المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا من ذوى الهمم، وعدد من أمهاتهم، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يتم الاحتفال به فى 3 ديسمبر من كل عام.





كما كرم مجموعة من الأبطال فى عدة مجالات، بالإضافة إلى تكريم عدد من أمهات ذوى الهمم، لافتًا إلى حرص محافظة الإسكندرية على توفير كل سبل الدعم لذوى القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذى يضمن دمجهم فى المجتمع. على الصعيد ذاته، استقبل المحافظ ممثلى رابطة شباب أهل التحدى لخدمة ذوى الإعاقة للاستماع لأهم مطالبهم، معلنا أنه سيتم تخصيص نسبة من باكيات الباعة لذوى الهمم مقابل الإيجار المحدد لها بالمشروعات التى تقيمها المحافظة حاليا وهى الموقف الجديد والمنشية ومحطة مصر وحلقة السمك وميدان المساجد. وأشار الشريف إلى أن الأولوية ستكون منهم للأكثر احتياجا لمساعدتهم فى إيجاد مصدر دخل ثابت لهم، مؤكدا على تقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم وتكليف كل الأجهزة التنفيذية فى تسهيل أمورهم. كان محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات للجهات المختصة بعدم اصدار أى تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات لذوى الاحتياجات الخاصة بها فى الرسوم الهندسية الخاصة بها، وتخصيص كابينتين ستانلى مجانا لهم، فضلا إصدار تعليماته للهيئة العامة للنقل العام الأوتوبيسات أو الترام، بالركوب المجانى هم وذويهم.

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