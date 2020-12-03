وزير الداخلية يشيد بالدور التوعوى لدار الإفتاء فى توطيد سماحة الدين

جدة - نرمين السيد - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وقد تم خلال اللقاء استعراض سُبل التعاون مع دار الإفتاء المصرية، بشأن تأكيد المفاهيم المستنيرة والوسطية لتعاليم الدين الإسلامى.





وأشاد وزير الداخلية بأهمية الدور التوعوى الذى تقوم به دار الإفتاء لتوطيد مفهوم سماحة الدين، والعمل على تجديد الخطاب الدينى ونشر برامج التحصين الفكرى. وأكد فضيلة المفتى على أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار وأهمية رسالة الأمن والتكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع ومساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، مُشيراً إلى تقديره البالغ لبرامج وزارة الداخلية فى تنمية المستوى المعرفى والثقافى للعنصر البشرى الأمنى. وأهدى مفتى الجمهورية مجموعة من الإصدارات الدينية منها مؤلف "فقه الجندية أحد إصدارات دار الإفتاء المصرية" لوزارة الداخلية، تعبيراً عن التقدير والاعتزاز بأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة.

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