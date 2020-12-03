رئيس الوزراء الفلسطينى : نقدر دور مصر المهم فى رعاية ودعم قضيتنا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى مع سفير مصر لدى فلسطين السفير طارق طايل، بمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث تمنى له التوفيق فى مهامه، ووضعه فى صورة المستجدات السياسية والاقتصادية.
كما بحث أشتية مع السفير المصرى إمكانية تعزيز الجهد الدولى لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، والتى تشمل التزامات تنتهكها إسرائيل بالبناء الاستيطانى والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وحصار قطاع غزة وعزل القدس وغيرها.
وشدد أشتية على متانة العلاقات الفلسطينية المصرية، وأثنى على الاجتماع المميز الذى جمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة مؤخرا، معتبرا أن الاجتماع عكس الانسجام بين المواقف الفلسطينية المصرية ووحدة الرؤية لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها.
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