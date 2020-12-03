سعفان يفتتح معرض منتجات ذوي القدرات الخاصة بأسوان 

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة ، اليوم الخميس، معرض منتجات ذوي القدرات الخاصة الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان، تحت عنوان "قادرين نعملها"، وضم 15 عارضا، وسلم كل عارض دعم مالي بقيمة 500 جنيه ، وذلك بحضور محافظ الإقليم اللواء أشرف عطية ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة .
وأشاد الوزير بجودة منتجات ذوي القدرات ودقة تصنيعها وانخفاض أسعارها بأكثر من 50 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مشيرا إلي اهتمام الوزارة لهذه الفئة واستغلال إمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل.
كما افتتح الوزير فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بقاعة القوات المسلحة ، حيث سلم 32 عقد عمل لذوي الهمم ، كرم 12 منشأة قدمت العقود .
وسلم الوزير يرافقه المحافظ 10 كرسي متحرك ، فضلا عن 3 كرسي متحرك لمستشفيات العزل ، بالإضافة إلي كرسيين لطفل وسماعة طبية .
كما شهدت الاحتفالية تسليم 50 بطانية ، كرتونة مواد غذائية لذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ، مساهمة ودعم من مؤسسات المجتمع المدني بأسوان.
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