وزيرة البيئة: صيد حيوان بري بدون تصريح وبطرق محظورة.. أهم تعديات حلقة...

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن نوع الثعلب الذي ظهر في الفيديوهات التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي باحد البرامج الفضائية،من الحيوانات واسعة الانتشار ولا يندرج ضمن قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني أو العالمي.

واضافت الوزيرة، الا ان تلك الفيديوهات المتداولة تنطوي على عدة مخالفات، أهمها صيد حيوان بري بدون تصريح، واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة لإنها تسبب الأذى للحيوانات، فضلاً عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان.

وبالتالي فقد قدم هذا البرنامج التليفزيوني رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون، حيث أن الصيد غير القانوني والجائر يعد أحد أهم المهددات على ثروات مصر الطبيعية، ويؤدي – مع غيره من المهددات – إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.

واهابت وزيرة البيئة بالجميع بالمساهمة فى جهود حماية التنوع البيولوجى، وخاصة مع رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع اليبولوجى COP14 لأنها حق للأجيال القادمة، واساس الحياة على كوكب الارض.