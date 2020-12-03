صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن نوع الثعلب الذي ظهر في الفيديوهات التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي باحد البرامج الفضائية،من الحيوانات واسعة الانتشار ولا يندرج ضمن قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني أو العالمي.
واضافت الوزيرة، الا ان تلك الفيديوهات المتداولة تنطوي على عدة مخالفات، أهمها صيد حيوان بري بدون تصريح، واستخدام أدوات وطرق صيد محظورة لإنها تسبب الأذى للحيوانات، فضلاً عن التعامل بطريقة غير إنسانية وانتهاك قوانين وأعراف الرفق بالحيوان.
وبالتالي فقد قدم هذا البرنامج التليفزيوني رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون، حيث أن الصيد غير القانوني والجائر يعد أحد أهم المهددات على ثروات مصر الطبيعية، ويؤدي – مع غيره من المهددات – إلى فقدان العديد من الأنواع ومن مكونات التنوع البيولوجي وبالتالي إلحاق الخسارة برأس المال الطبيعي للدولة.
واهابت وزيرة البيئة بالجميع بالمساهمة فى جهود حماية التنوع البيولوجى، وخاصة مع رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع اليبولوجى COP14 لأنها حق للأجيال القادمة، واساس الحياة على كوكب الارض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة: صيد حيوان بري بدون تصريح وبطرق محظورة.. أهم تعديات حلقة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.