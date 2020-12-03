وزير الداخلية يستقبل مفتي الديار المصرية

​إستقبل محمود توفيق وزير الداخلية ، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، وقد تم خلال اللقاء إستعراض سُبل التعاون مع دار الإفتاء المصرية بشأن تأكيد المفاهيم المستنيرة والوسطية لتعاليم الدين الإسلامى .

خلال اللقاء أشاد الوزير بأهمية الدور التوعوى الذى تقوم به دار الإفتاء لتوطيد مفهوم سماحة الدين، والعمل على تجديد الخطاب الدينى ونشر برامج التحصين الفكرى .

​وقد أكد فضيلة المفتى على أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار وأهمية رسالة الأمن والتكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع ومساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن ، مُشيراً إلى تقديره البالغ لبرامج وزارة الداخلية فى تنمية المستوى المعرفى والثقافى للعنصر البشرى الأمنى.

وفى نهاية اللقاء قام فضيلة مفتى الجمهورية بإهداء مجموعة من الإصدارات الدينية منها مؤلف (فقه الجندية أحد إصدارات دار الإفتاء المصرية) لوزارة الداخلية ، تعبيراً عن التقدير والإعتزاز بأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة .