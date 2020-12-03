لافتتاح أفخم المطاعم بمدينتي .. مجموعة طلعت مصطفى توقع عقدًا مع "موري انترناشيونال.. صور

وقعت مجموعة طلعت مصطفى العقارية ( وهــى الشــركة الرائــدة فــى مجــال التطويــر العقــارى والســياحي بمصــر ) اليوم الخميس عقدا مهما مع شركة موري انترناشيونال ، إحدى أشهر الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والمطاعم في مصر والشرق الأوسط، والتي تضم تحت مظلتها مطاعم " مورى سوشى، وتمارا ، ومينس ، وتيدز "، وتقدم خدماتها المميزة لأكثر من مليون عميل.

وقع العقد كل من عمر هشام طلعت مصطفى ، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعن شركة "موري انترناشيونال" كل من حسام فهمى الرئيس التنفيذى، وشريف جاد المدير التنفيذى لمينس وتمارا ووائل عبد الرحمن المدير التنفيذى لمورى سوشى وأيمن فهمى المدير التنفيذى لتيدز.

ومن المقرر افتتاح 4 مطاعم فاخرة على أعلى مستوى في مبنى F بالأوبن آير مول، تتميز بالجودة والتنوع والمزج بين مختلف المطابخ العالمية ، وتتسم بتصميمات معمارية فريدة من نوعها ، وتوفر لعملائها قضاء أوقات ممتعة "Indoor" وأيضًا في الهواء الطلق، حيث تطل على المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية ، لتكون بمثابة إضافة مميزة لأوبن آير مول مدينتي. المطعم الأول هو "موري سوشي" ، متخصص في المطبخ الياباني وله 18 فرعًا في مصر وفرع واحد في دبي، وتم تخصيص مساحة 460 مترا ² للمطعم . المطعم الثاني هو "تمارا" ، متخصص في المطبخ اللبناني وله 6 فروع في مصر ، وتم تخصيص مساحة داخلية "Indoor" للمطعم تبلغ 360 مترا ²، بالإضافة إلى مساحة خارجية " Outdoor" تبلغ 200 متر ². المطعم الثالث هو "مينس" ، متخصص في المطبخ الأمريكي وله 11 فرعًا في مصر ، وتم تخصيص مساحة 188 مترا ² . المطعم الرابع هو "تيدز" ، متخصص في الأكلات العالمية المتنوعة وله 7 فروع في مصر ، وتم تخصيص مساحة داخلية "Indoor" للمطعم تبلغ 360 مترا ²، بالإضافة إلى مساحة خارجية " Outdoor" تبلغ 200 متر ².

ويمتد الأوپن آير مول ، الذي يعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الاوسط ،على مساحة 404 الاف متر² ، بالإضافة إلى أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة، وبمساحة إيجارية 92 ألف متر² . ويتكون المول من 8 مبانٍ مختلفة مطلة على المساحات الخضراء الفريدة والبحيرات الصناعية التي تحتضن المول، مما يتيح للزوار تجربة تسوق فريدة في الهواء الطلق، ليكون بمثابة طفرة في عالم التسوق والترفيه داخل مصر والمنطقة العربية.

ويتوافر بالأوبن آير مول عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول. ويعمل حاليًا بالأوپن آير مول مجمع سينمات رينسانس مدينتي، التي تضم 15 شاشة عرض سينمائية بأحدث تقنيات العرض الخاصة. كما يضم المول عددًا كبيرًا من العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء، الآثاث والملابس الرياضية.. وغيرهم، بالإضافة إلى منطقة مطاعم بها أشهر سلاسل المطاعم المحلية والعالمية، بالاضافة إلى أول وأكبر مجمع ترفيهي من نوعه بمصر، ويعد واحدًا من أكبر المجمعات الترفيهية بالشرق الأوسط، للألعاب الخاصة بجميع الأعمار.

ويخدم الأوپن آير مول ما يقرب من 4 ملايين ونصف المليون نسمة حيث يقع في قلب مناطق شرق القاهرة حيث مدينة الرحاب، والقاهرة الجديدة، مصر الجديدة، مدينة نصر والعاصمة الجديدة. وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.

وتمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفورسيزونز الاقصر الذى تم الاعلان عنه مؤخرا كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.