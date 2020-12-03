وزير القوي العاملة: المشروعات القومية والإصلاح الاقتصادي ساهمت في امتصاص آثار كورونا

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية للصناعات الكيماوية "كيما".

وقال سعفان إن الوزارة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوكٍ حياتي وواقع مُعاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

وأضاف سعفان أن الدولة تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوة وتدعيمها وازدهارًا.

وطالب الجميع بالإخلاص في العمل ببذل المزيد من الجهد والعرق كل فى مكان عمله، كي نسهم جميعا فى خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحي والجوانب فى الدولة المصرية، والمساهمة فى رفع أسهم الاقتصاد المصرى.

وأكد الوزير أن الاهتمام بالعامل المصري ينبع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن المصري كل في مجال عمله في كافة محافظات مصر.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة السابق بجهود كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب، وعمل مبادرات ساهمت فى تقليل معدل البطالة من 13.2% في عام 2013 إلى أن وصلت في الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) من العام الحالي إلي 7,3% من إجمالي قـوة العمـل، مشيرا إلي أن هذا الانخفاض يرجع إلي عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.

وأردف سعفان أن هناك العديد من الأسباب التى جعلت مصر تحقق أفضل نمو اقتصادي مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا ومن أهمها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته فى 2016 ساعدها على امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا، إضافة إلى أن مصر تمتلك حجم مشروعات قومية كبيرة واستمرت فى تنفيذها ولم تتوقف بسبب أزمة كورونا، فضلا عن إن مصر لم تتخذ قرارا بالإغلاق التام مثلما حدث فى الدول الأخرى، مؤكدا أن كل هذه الأسباب ساهمت فى تحقيق مصر أفضل معدل نمو بين دول العالم.