"سعفان" يوزع 2600 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة بأسوان

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، بتسليم 2600 شهادة "أمان"، و10 شنط عدة نجارة وسباكة وكهرباء، فضلا عن 20 شنطة غذائية وبطاطين، ومهمات وقائية للعاملين بمستشفيات العزل، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، وذلك دعما للنماذج المشرفة من هذه الفئة، والفئات الأكثر احتياجا منها.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس محمد عبد الله الحوت رئيس شركة كيما، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وسلم الوزير 5 دروع وشهادات تقدير لشركات المقاولات ومقاولي المحاجر المساهمين في دعم العمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير: "إن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا".

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة سوف تكثف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة لتقديم الرعاية لها خاصة تلك المتضرر من الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، وأن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة، لافتا أن لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام ٢٠٢١ ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة على مستوى الجمهورية.