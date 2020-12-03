ملفوفة حول جسده.. جمارك المطار تضبط موظفا حاول تهريب 35 ألف دولار

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 35 ألف دولار مهربة على جسد موظف بإحدى شركات الطيران وفي جواربه فور وصوله من نيويورك، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالأموال دون الإفصاح عنها، وقامت الجمارك بحجز الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية.

أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة القادمة من نيويورك، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك في موظف يعمل بإحدى شركات الطيران، وأثناء خروجه من الصالة عثر معه على عدة أقراص لأدوية مختلفة.

تم تكليف مصطفى صادق مأمور الجمارك تحت إشراف أحمد عنز رئيس قسم الجمارك بتفتيش الموظف ذاتيا، عثر معه على 35 ألف دولار حول جسده مستخدما لاصقا طبيا وداخل جواربه.

أمر عبد العال نعمان مدير الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي للموظف بتوجيهات من الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وتم إبلاغ شركة الطيران.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.