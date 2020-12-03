خاص: متحدث الجيش العراقي: انبهرت بشخص الرئيس السيسي لهذا السبب

وجه اللواء قوات خاصة يحيي رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، مدير التوجيه والإعلام المعنوى بوزارة الدفاع العراقية والناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والجيش المصري لجهودهم المضنية فى سبيل الأمن والاستقرار الذى لمسه خلال زيارته الأولى لمصر قائلًا: انبهرت بشخص الرئيس السيسي عند لقائه فهو يعمل ليلًا نهارًا من أجل الحفاظ على مصر وأمنها وتقدمها بين مصاف الدول الكبري.

وتوقع "رسول"، فى حـوار خـــاص لـ "دوت الخليج"، ينشر لاحقًا، أن تشهد الأيام المقبلة تعاون مثمر بين الجيش المصري والجيش العراقي بعد الزيارة الناجحة التى رافق فيها وزير الدفاع العراقي للقاهرة قبل أيام، مشيرًا إلى أنها ستكون فتحة خير بين جيش البلدين وفأل خير وتعاون متبادل يفتح الطريق أمام تبادل الخبرات لأبناء العراق عبر المعاهد والكليات العسكرية.

وأضاف "المتحدث باسم الجيش العراقي"، أن ما شاهدناه من أماكن ومناطق عسكرية خلال زيارة وزير الدفاع العراقي ولاحظناه من تطور واحترافية الجيش المصري بشكل كبير يؤكد دائمًا أن "الجيش المصري خير أجناد الأرض" فضلًا عن العقيدة الوطنية التى تميزه.

وقال "رسول"، أن العلاقات المصرية - العراقية علاقات راسخة أزلية لا حدود ولا فواصل بين البلدين فمحبة الشعبين أزالت الحدود والمسافات رغم موقع كل منهما فى قارة أخري، فتمتاز البلدين بتاريخ وإرث حضاري عريق . قائلًا " جئنا إلى بلدنا الثاني شعبه كريم مضياف وليس بغريب عليه .. مصر الأخ الأكبر للجميع".