بعد أول مباراة مع الزمالك .. "روقة" يصاب بقطع في الرباط الصليبي

أجرى محمد أشرف "روقة" لاعب الزمالك العائد من الإعارة حديثا، فحوصات طبية بعد خروجه مصابا من مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش أول أمس، والتي أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليب بالركبة.
ويرفض نادي الزمالك الإعلان عن إصابة لاعبه حتى الآن لحين التأكد من إصابته بعد إجراء فحوصات وأشعة أخرى للإطمئنان على اللاعب.
ومن المرجح أن يغيب اللاعب لمدة 3 أشهر، بعدما لم يكمل مباراة واحدة بعد عودته للزمالك.
وشارك روقة في خسارة الزمالك من طلائع الجيش أول أمس، بقبل نهائي كأس مصر، والذي خرج منه نادي الزمالك، بعد خسارته بنتيجة 3-1.
واستقر نادي الزمالك على القائمة المحلية التي سيخوض بها الموسم الجديد، والتي ضمت كل من :
الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة.
الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو.
الهجوم : مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد.
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