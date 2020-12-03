أيمن يونس يهدد أمير توفيق: "هتكلم لاعب من الزمالك.. هنكلم عشرة"

صرح خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، والإعلامي بقناة الزمالك، أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية الجديدة بنادي الزمالك المخولة بإدارة شؤون فريق الكرة بالنادي يوجه رسالة شديدة اللهجة لأمير توفيق والمسئولين عن التعاقدات بالنادي الأهلي، بسبب تواصل أمير توفيق مع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك.

وقال الغندور عبر فيديو قام ببثه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كابتن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك أبلغني برسالة على لسانه، بتحذير أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بعدما تواصل مع أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك ومازال في عقده عامين كاملين".

وتابع: "أمير توفيق تواصل هاتفيا مع زيزو للبحث عن ثغرة في عقده وضمه إلى النادي الأهلي، إلا أن زيزو كان لاعب محترم، واعتذر له، لكن أمير عاود الاتصال به من رقم "برايفت"، لإقناعه بالانتقال إلى النادي الأهلي، إلا أن اللاعب رفض للمرة الثانية".

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واختتم: "أيمن يونس يوجه رسالة بأن ما يحدث لا يليق باسم النادي الأهلي، وإذا كنا نريد نبذ للتعصب يجب أن نبتعد عن مثل هذه التصرفات".

