وفد التنسيقية يهنئ الدكتورة هالة السعيد لحصولها علي جائزة التميز الحكومي

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بمقر الوزارة، لتهنئتها بمناسبة الحصول علي جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

وكان في الزيارة، محمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس الأمناء، رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، نادر مصطفي عضو مجلس النواب، محمد حامد معاون وزيرة التخطيط وعضو التنسيقية، محمود عز عضو المكتب الإعلامي لوزيرة التخطيط وعضو التنسيقية.

وتحدث الوفد مع وزيرة التخطيط عن الجهود المتميزة التي قامت بها في الفترات الأخيرة، وأنها أثبتت كفاءة المرأة المصرية في القيادة، كما أكدوا دعم التنسيقية المتواصل للوزارة التي تحتوي على العديد من الكفاءات الشبابية.

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وفي نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتميز الذي يظهره أعضاؤها في كافة المجالات، متمنيةً للتنسيقية مواصلة العمل في إثراء الحوار وتنمية الحياة السياسية.