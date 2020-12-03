عضو بـ القومي للمرأة: على الرجال مشاركة النساء في الأعباء المنزلية

عقد منتدى المنظمات غير الحكومية برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية والمنتدى اجتماعا بعنوان "العمالة غير المنتظمة وتداعيات جائحة كورونا" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة .

هدف الاجتماع تسليط الضوء على كيفية حماية العمالة غير المنتظمة والعنف المنزلي وتداعيات كورونا ومناقشة أوضاع النساء فى العمل فى ظل نظام الدراسة عن بعد للأبناء.

اعرب الدكتور نبيل صموئيل عن سعادته بالنجاح الذى حققه المنتدى من مكتسبات أوصى بها خلال الاجتماعات السابقة ومنها ضرورة وضع مادة داخل قانون العمل تجرم العنف بالإضافة إلى تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص ومكاتب الشكاوى داخل الوزارات ، والعمل على تطوير البرامج الالكترونية لتعلم استخدام التكنولوجيا لكل المستويات التعليمية حتى لما بعد جائحة كورونا .

وأوضح أن المنتدى يسعى أيضا إلى الخطط والسياسات لتوفيق ومراعاة أوضاع العمالة غير المنتظمة داخل التعاونيات ليسهل تقديم الخدمات التأمينية وخدمات التامين الصحى الشامل والحقوق، مؤكدا أن الدور الاعلامى له تأثير كبير على تغيير الثقافة المجتمعية ورفض العنف بأشكاله المختلفة.

وخلال مداخلته أكد الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس أن التمكين الاقتصادى للمراة لابد ان يتم من خلال استراتيجية توفير فرص عمل للمرأة تستطيع خلالها المرأة ان تشارك بشكل كبير وتثبت نفسها.

وأضاف ماجد عثمان أن جائحة كورونا كانت لها تأثيرات اقتصادية كبيرة ومتفاوته ، تحملتها المرأة المصرية، مؤكدا انه لابد من اعادة تفعيل قيم المجتمع المصرى فى مشاركة الرجال للاعباء مع المرأة خصوصا الأعباء المنزلية الى جانب الاعباء الاقتصادية.

وأشار الى ضرورة تفعيل استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر خاصة انها السبيل لمواجهة التحديات التى حلت عقب الجائحة فأصبح العمل والدراسة عن بعد، مضيفا انه لابد من عمل دورات تدريبية للسيدات حتى تكون مؤهلة لسوق العمل والذى يعطى زيادة فى نسب الدخل القومى بنسبة 29% طبقا لصندوق النقد الدولى.

واكدت خديجة جابر من فريق العنف ضد المراة بالمنتدى، ضرورة تنفيذ حملات إعلامية تقوم بالتعريف بالجهات ومكاتب الشكاوى التى تلجأ لها المرأة فى حال تعرضها للعنف سواء عنف أسري او داخل العمل.

وأشارت منى عزت منسق فريق التمكين الاقتصادى والشمول المالى إلى أن الإستراتيجية الوطنية تركز على توسيع نطاق الحماية فى كل مجالات العمل وفى كل القطاعات سواء المنظم أو غير المنظم ليشمل التحرش أيضا، مضيفة انه لابد من توفير مادة فى قانون العمل تجرم العنف.

وخلال الاجتماع تم عرض فيلم " عصاية " من انتاج جمعية الفن والتنمية، وسلط الضوء على كل أشكال العنف الذى تتعرض له المرأة.