نقابة الصحفيين تدعو أعضاء صندوق التكافل لسداد الاشتراكات والقروض

دعت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعضاء صندوق التكافل إلي سرعة مراجعة إدارة الصندوق لسداد الاشتراكات المستحقة، وأيضا أقساط القروض.

يأتي ذلك حتي لا يتم احتساب غرامات ورسوم إعادة قيد في حالة عدم السداد لأكثر من ٦ شهور طبقا للمادة ٧ من لائحة النظام الأساسي.

من جانب اخر قرر مجلس إدارة صندوق التكافل برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدار الصندوق مد فترة إعفاء أعضاء الصندوق المتأخرين عن سداد الإشتراكات والقروض من غرامة التأخير.

كما سيتم دفع رسم إعادة القيد حتي 24 ديسمبر 2020، لذلك يرجي مراجعة الصندوق.