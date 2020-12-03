الصحفيين: مد فترة إعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكات صندوق التكافل

قرر مجلس إدارة صندوق التكافل برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الصندوق مد فترة إعفاء أعضاء الصندوق المتأخرين عن سداد الإشتراكات والقروض من غرامة التأخير. واوضح الصندوق يتم دفع رسم إعادة القيد حتي 24 ديسمبر 2020، لذلك يرجي مراجعة إدارة الصندوق. من جانب دعت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعضاء صندوق التكافل إلي سرعة مراجعة إدارة الصندوق لسداد الاشتراكات المستحقة، وأيضا أقساط القروض. وذلك حتي لا يتم احتساب غرامات ورسوم إعادة قيد في حالة عدم السداد لأكثر من ٦ شهور طبقا للمادة ٧ من لائحة النظام الأساسي.

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