نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الصحفيين لحسام بهجت: شعارك إثارة الفتن وهدم جدار الثقة بين الشعب ودولته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تساءلت جبهة شباب الصحفيين هل لايوجد رادع للعميل حسام بهجت ومن على شاكلته ممن يثيرون الضجيج عندما يتم تطبيق القانون ضد أحدهم فنجدهم يتراصون في طوابير الخيانة كأنهم بنيان مرصوص..ولكن هيهات هيهات..فجميع المصريين وعوا الدرس جيدًا ولن يسلموا عقولهم لتلك الفئة الضالة الذي لا عمل لها سوي إثارة الفتن بين فئات المجتمع وهدم جدار الثقة بين الشعب ودولته.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:لا رادع لحسام بهجت وأمثاله إلا الحسم بالقانون وان كان قانون العقوبات ليس كافيًا فيجب تطبيق إجراءات قانونية أشد ضد هؤلاء المخربين الذين يحلمون بيوم يتسلقون فية أطلال هذا البلد عقب خرابة على يديهم فهم لايملون ترديد ادعاءاتهم للإساءة للبلد ومؤسسات الدولة وحشد المنظمات الأجنبية المشبوهة للافراح عن اذنابهم بغض النظر عما ارتكبوة وهو ما لم يقبلة الشارع ابدا.



وأضاف طوالة: نحذر ونكرر..لن يعود التاريخ للوراء ولن نسمح لهؤلاء المتأمرين بالعبت بمقدرات الدولة وتخريبها..فترقبوا يوم الحساب أيها العملاء والخونة.