نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. افتتاح 27 مسجدًا غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح (27) مسجدًا غدا الجمعة وذلك في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (535) مسجدًا، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة ( بإذن الله ) هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف أسيوط

المسجد وعنوانه التنفيذ

1. اليوسفي – ديروط

وزارة الري لحساب وزارة الأوقاف

2. الأمير سنان – ديروط الشريف جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

3. الجنايبه – نزالي جانوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

4. فرغل شيمي – البارود وزارة الأوقاف

5. جلال جمعة – بني فيز

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. الحاج رمضان مكاوي – بني عدي البحرية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7. الشعبانية – بني محمد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

المسجد وعنوانه التنفيذ

8. عزبة جمعة – عزبة جمعة – الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. الفتح – الكفر الجديد – كفر الشيخ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الرحمة – قرية 13 الحفير – الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. المرحوم محمد الدسوقي – قرية القليني – الحامول جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12. عزبة سلامة – عزبة سلامة – العجوزين – دسوق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13. عبد العال حسن – عبد العال حسن دمرو – سيدي سالم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. عاشور – قيريط فوه

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. السلام يوف قنديل – زهران جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. الرحمة بالعونة – كفر الشيخ شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

المسجد وعنوانه التنفيذ

17. النشرة ببلقاس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

المسجد وعنوانه التنفيذ

18. بني موسي الشرقي – مركز بني سويف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

المسجد وعنوانه التنفيذ

19. مسجد سرى – سرياقوس – الخانكة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا

المسجد وعنوانه التنفيذ

20. مسجد مركز شرطة سمالوط – مركز سمالوط

صيانة وترميم تحت إشراف وزارة الأوقاف

21. النور الأحمدي – بني حسن الأشراف – مركز المنيا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

22. محمود الصاوي – العامرية الغربية – مركز دير مواس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

المسجد وعنوانه التنفيذ

23. الرحمة آل زيدان – قرية الحدين – كوم حمادة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

المسجد وعنوانه التنفيذ

24. التوبة الشوبك إهناسيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

المسجد وعنوانه التنفيذ

25. القرابية – الزرزمون ههيا شرقية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

26. الغبشان – العزازي فاقوس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الأقصر

المسجد وعنوانه التنفيذ

27. الزهراء- قرية ابو زعفه – اسنا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف