توزيع 1955زيًّا أزهريًّا و1000 عمامة أزهرية ب15 محافظة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الخامسة من الزي الأزهري بعدد (1955) زيًّا أزهريًّا و(1000) عمامة أزهرية في (15) محافظة هي: (الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – الأقصر – أسوان – المنيا – المنوفية – الدقهلية – الغربية – سوهاج – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية)، وذلك خلال الفترة من الاثنين 30 11 2020م حتى الخميس 3 12 2020م، وما زال التوزيع مستمرًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

وأهدى الدكتور صبري عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية اليوم الخميس، مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، للدكتور شعبان كفافي - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، والدكتور علي عبد الصمد مدير عام الكلية مثمنين دور وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني والثقافي لدى الشباب.

كما قاما بإهداء مجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للدكتور وجيه زكريا عمران - وكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق، والدكتور عبد الغني طه رئيس قسم العقيدة والفلسفة بالكلية، وقدما الشكر لوزير الأوقاف مثمنين الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في بناء الوعي وتصحيح الفكر.