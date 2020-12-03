نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان ثلاثة مساجد بالمحافظة غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ثلاثة مساجد بمحافظة أسيوط غدًا الجمعة.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لعدد (27) مسجدًا غدًا الجمعة، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (535) مسجدًا.

وتستضيف المنطقة الجنوبية بأسيوط لقاء مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطني، كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ صباح السبت المقبل.

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الخامسة من الزي الأزهري بعدد (1955) زيًّا أزهريًّا و(1000) عمامة أزهرية في (15) محافظة هي: (الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – الأقصر – أسوان – المنيا – المنوفية – الدقهلية – الغربية – سوهاج – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية)، وذلك خلال الفترة من الاثنين 30 11 2020م حتى الخميس 3 12 2020م، وما زال التوزيع مستمرًا.