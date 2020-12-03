فيديو وصور..كيف رد أشرف رشاد على اتهامات استخدام مستقبل وطن للمال السياسى بالانتخابات؟

تحدث الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، بشأن الاتهامات التي وجهت لحزب مستقبل وطن، وذلك في ندوة موقع تحيا مصر، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، في ضوء لقاءاته رموز العمل السياسي والبرلماني في مصر .
المهندس أشرف رشاد تحدث بكل صراحة وبدون مواربة ردًا على هذه الأتهامات، مؤكدًا على أن المال السياسي من أكثر الظواهر السلبية فى الانتخابات، وليست ظاهرة مرتبطة بعصر بعينه، ومنذ أن عرفت الانتخابات، عرف المال السياسي، والرشوة الانتخابية، ولا ترتبط بمكان أو زمان محدد وفي الانتخابات الأمريكية الأخيرة في الولايات المتحدة شهدنا بشكل علني واتهامات صريحة بشأن مال انتخابي وسياسي.
رشاد قال في ضوء مواصلة حديثه ردًا على هذه الاتهامات وحتى تكون الصورة واضحة أمام الرأي العام، بأن السؤال الأهم يكون في هل مستقبل وطن استخدم هذه الظاهرة التي يطلق عليها المال السياسي؟ متابعا حديثه وردًا على سؤاله الذي طرحه :" بالعقل والمنطق وبعيدا عن فكرة مُتغيرات الشارع هذا لم يحدث مطلقا " متابعا أيضا:"بالعقل والمنطق أي شخص عايز يستخدم مال سياسي هيشتغل لمدة 3 سنين وفعاليات علي أرض الواقع ليه "،و" ولماذ تستخدم مؤسسة ما أو شخص ما ظاهرة المالي السياسي وهي متواجدة في كافة أنحاء المحافظات ولها فعاليات دور مجتمعي على أرض الواقع على مدار السنوات الماضية ولها تشكيلات وتنظيمات حزبية تعمل بصدق وبشكل حقيقي".
فيديووصور..المهندس أشرف رشاد بـ ندوة تحيا مصر: "مُتعتي في الحياة العمل السياسي...و اطور علاقتي به لخدمة وطني"
في السياق ذاته قال النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن:" بالعقل والمنطق لا يجوز أن يستخدم مستقبل وطن هذه الظاهرة السلبية .. لأنه ضد المنطق والعقل الذي يعمل في إطار مستقبل وطن حيث حزب متواجد في الشارع وله العديد من المبادرات والفعاليات القوي الداعمة للوطن والمواطن، وغيرها من الفعاليات التى ترسخ وجوده بالشارع المصري ومن ثم ليس من المنطقي أن يأتي في فترة الانتخابات ويستخدم هذه الظاهرة".
حديث المهندس أشرف رشاد ذهب الجزئية الخاصة تضرر الحزب ذاته من هذه الظاهرة قائلا:" مستقبل وطن من أكثر الأحزاب التى تضررت من ظاهرة المال السياسي في أي انتخابات أو استحقاق انتخابي"، مشيرا إلي أن الضرر كان من منطلق البعض الغير موجود في الشارع ومن ليس له أي قواعد أو تنظيمات سياسية قوية وشعبية ويحاول أن يتساوى مع في سياسة الفرص الأخيرة مع مستقبل وطن ويعوض النقص بينه وبين مستقبل وطن.
ولفت الأمين العام لحزب مستقبل وطن إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية قد مارست دورها الرقابي على هذه الظاهرة وضبطت العديد من مُرتكبي هذه الظاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور..كيف رد أشرف رشاد على اتهامات استخدام مستقبل وطن للمال السياسى بالانتخابات؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.