فيديو وصور..كيف رد أشرف رشاد على اتهامات استخدام مستقبل وطن للمال السياسى بالانتخابات؟



تحدث الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، بشأن الاتهامات التي وجهت لحزب مستقبل وطن، وذلك في ندوة موقع تحيا مصر، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، في ضوء لقاءاته رموز العمل السياسي والبرلماني في مصر .

المهندس أشرف رشاد تحدث بكل صراحة وبدون مواربة ردًا على هذه الأتهامات، مؤكدًا على أن المال السياسي من أكثر الظواهر السلبية فى الانتخابات، وليست ظاهرة مرتبطة بعصر بعينه، ومنذ أن عرفت الانتخابات، عرف المال السياسي، والرشوة الانتخابية، ولا ترتبط بمكان أو زمان محدد وفي الانتخابات الأمريكية الأخيرة في الولايات المتحدة شهدنا بشكل علني واتهامات صريحة بشأن مال انتخابي وسياسي.

رشاد قال في ضوء مواصلة حديثه ردًا على هذه الاتهامات وحتى تكون الصورة واضحة أمام الرأي العام، بأن السؤال الأهم يكون في هل مستقبل وطن استخدم هذه الظاهرة التي يطلق عليها المال السياسي؟ متابعا حديثه وردًا على سؤاله الذي طرحه :" بالعقل والمنطق وبعيدا عن فكرة مُتغيرات الشارع هذا لم يحدث مطلقا " متابعا أيضا:"بالعقل والمنطق أي شخص عايز يستخدم مال سياسي هيشتغل لمدة 3 سنين وفعاليات علي أرض الواقع ليه "،و" ولماذ تستخدم مؤسسة ما أو شخص ما ظاهرة المالي السياسي وهي متواجدة في كافة أنحاء المحافظات ولها فعاليات دور مجتمعي على أرض الواقع على مدار السنوات الماضية ولها تشكيلات وتنظيمات حزبية تعمل بصدق وبشكل حقيقي".

فيديووصور..المهندس أشرف رشاد بـ ندوة تحيا مصر: "مُتعتي في الحياة العمل السياسي...و اطور علاقتي به لخدمة وطني"