فيديو وصور.. أشرف رشاد يرد على اتهامات الاستحواذ من مستقبل وطن على برلمان 2021... احنا مش حزب وطنى

جاء ذلك في حديثه بندوة موقع تحيا مصر، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، في ضوء لقاءاته رموز العمل السياسي والبرلماني في مصر، مؤكدًا على أن هذه النسبة التي خاض عليها الانتخابات حزب مستقبل وطن، وهذا شأن أي حزب له قواعد وتنظيمات سياسية قوية، وفكرة الاستحواذ التي يحاول البعض إلصاقها بمستقبل وطن هي في الاساس غير موجوده.

ولفت النائب أشرف رشاد إلي أن حزب مستقبل وطن، بجانب جولة الإعادة للمرحلة الثانية سيحقق نسبة ما بين 55 و 56 % من مقاعد مجلس النواب القادم، وهي نسبة طبيعية لحزب يشار إلى أنه الحزب الأقوى فى الشارع، وبالتالي أين الحديث عن الاستحواذ والسيطرة، وأيضا هل يوجد حزب يسعى للسيطرة يعمل على تكون تحالف انتخابي ضمن قائمة وطنية تضم جميع الانتماءات السياسية، رغم أنها تضمنت تضحيات على قيادات الحزب وقواعده .

فيديووصور..المهندس أشرف رشاد بـ ندوة تحيا مصر: "مُتعتي في الحياة العمل السياسي...و اطور علاقتي به لخدمة وطني"

وأكد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلي أن المشكلة لدى حزب مستقبل وطن وهو يعمل في السياسة يعالج إرث شعبي يسمى الحزب الوطني له ما له وعليه ماعليه، ويعمل علي إزالة هذه الإرث حيث كان إيحاءات مستمرة بأن حزب مستقبل وطن هو حزب وطني جديد لكن أنا مستقبل وطن، مش حزب وطني، إحنا حزب له أسلوب وله استراتيجيته وله قواعد ويحاول أن يتعايش مع الأفكار والاتجاهات السياسية المختلفة ويستوعب كافة الآراء والاتجاهات السياسية،ويصنع منظومة سياسية متكاملة تقوم على فكرة الاستماع لكل الآراء من أجل الوصول للرأي الأفضل للوطن والمواطن.

