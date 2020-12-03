تفاصيل استعداد وزارة الكهرباء لإطلاق المنصة الإلكترونية رسميا الأربعاء المقبل.. ووزير الكهرباء يعطي 15 شهرا مهلة لتركيب العدادات للمخالفين (تقرير)

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء رسميا الأربعاء المقبل، بعد مد فترة تلقي طلبات المواطنين الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بدلا من المحاسبة بنظام الممارسة ، حتى 31 ديسمبر الجاري.
وتابع شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وسيكون بناء على جواب التصالح.
و تابع شاكر أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء ويتم تحديد مبلغ من المال يقدر بشكل جزافى يقوم المواطن بسداده شهريا ، لافتا إلى أن نظام الممارسة ظالم للمواطن و الدولة لانه لا يمكن أن يتم تحديد قيمة الاستهلاك الفعلى لمواطن بدون وجود عداد ، موكدا أن العداد الكودى سيكون أكثر عدالة ويحافظ على حق المواطن والدولة معا لأنه مسبق الدفع.
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وتابع شاكر أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين وإنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة.
وقال شاكر إنه سيتم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودى بشكل تدريجي وفقا لأسبقية التقديم منذ بدء إجراءات التنفيذ والتى من المخطط أن تستغرق 15 شهرا.
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