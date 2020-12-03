غادة على تناقش دور المرأة فى المجتمع المصرى خلال ندوة بجامعة الفيوم

‎قامت غادة على، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتلبية دعوة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، كمتحدث رئيسي في ندوة "مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، في خطوة من خطوات التثقيف السياسي لطالبات الجامعات.

و‎أشاد أ.د أحمد جابر بالمجهودات الملموسة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصدير كوادر شبابية مؤهلة في المجال السياسي والنسائي، واستعرض العديد من إنجازات التنسيقية في المجال التنفيذي كنواب للمحافظين ومجلس الشيوخ والبرلمان، كما وجه الشكر للدكتورة غادة علي باعتبارها نموذجًا مشرفًا للسياسة بمفهومها الجديد.

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‎كما ناقشت غادة علي دور المرأة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى محاور استراتيجية تمكين المرأة والتي تتضمن تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وكذلك محور الحماية، مطالبةً بضرورة دعم ومساندة الطالبات وتأهيلهم للمنافسة والعمل العام خاصةً أنه لن يتحقق التمكين إلا بالتأهيل الصحيح