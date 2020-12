احصل على نت مجاني من ماي أورنج .. تحيا مصر ينشر الطريقة

يقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عن تطبيق ماي أورنج وكيفية استخدامه في الحصول على عروض مناسبة على الدقائق والباقات، كما يساعد تطبيق مي أورنج على التحكم في الباقات وعدم استنفاذ الرصيد.

تحميل تطبيق ماي أورنج my orange

يمكن تحميل تطبيق ماي أورنج my orange من متجر جوجل بلاي google play ويمكن تحميل التطبيق لهواتف أبل "الأيفون" التي تعمل بنظام ios كما يمكن تحميل التطبيق لمستخدمي أجهزة الأندرويد ولكن لايمكن تحميل تطبيق ماي أورنج my orange لمستخدمي أنظمة windows.

تفاصيل تطبيق ماي أورانج my orange

• تستطيع من خلال حسابي داخل تطبيق ماي أورانج معرفة استهلاكك والتحكم في باقتك ورصيدك.

• يمكنك من خلال تطبيق ماي أورانج تسديد الفواتير من خلال الفيزا كارت او عن طريق الشحن، ويمكنك أيضا متابعة استهلاكك والمتبقي من الرصيد.

• يمكنك الاختيار والتحويل الي أفضل العروض.

• يوفر تطبيق ماي أورنج my orange خريطة تظهر لك كل فروع orange من خلال تفعيل الـ gps.

• يمكنك التحكم في الخدمات والاشتراكات التي تتيح لك أورانج الاشتراك فيها.

• يمكنك من خلال التطبيق التحكم في الخط بشكل كامل والتغير بين أنظمة أورنج.

• كما يوفر تطبيق أورنج orange التعرف على استهلاك الانترنت والمتابعة الدائمة والتحكم في الانترنت دائما كما يوفر التطبيق رسالة تنبيه عند وصول حد الاستهلاك المحدد.

• وعن طريق تطبيق ماي أورنج يمكنك التعرف على نقاط برنامج special والتعرف على الهدايا لعملاء الفرست كلاس.