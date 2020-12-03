اللواء سيد مشعل يوقع استمارة الانضمام لحزب الوفد .. ويؤكد: بيت الأمة هو أول من بدأ السياسة فى مصر"صور"

وقع اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق، استمارة الانضمام إلى حزب الوفد فى حضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا للحزب وعدد من قيادات الوفد.

وأكد اللواء سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى السابق، أن الانضمام إلى حزب الوفد شرف كبير وهو حزب عريق ويحمل تاريخاً وطنياً منذ ثورة 1919 وصاحب كفاح وطنى ضد المستعمر الإنجليزي، قائلاً: «سعيد بالانضمام إلى حزب الوفد».

وأضاف «مشعل» أن زعماء وقادة حزب الوفد كان لهم دور وطنى وفخر لمصر والحزب امتداد لتاريخ مصر الوطنى وأيضا ثورة 1952 امتداد لنضال وكفاح الوفد والشعب المصرى، وثم جاء الحزب الوطنى برئاسة مصطفى كامل الذى استكمل المشوار الوطنى من أجل تحقيق الأفضل للوطن.

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وأوضح وزير الإنتاج الحربى السابق، أن مصر وطن غنى بالوطنيين المخلصين وبيت الأمة هو من بدأ الحياة السياسية فى مصر، وهذا أمر يحسب له، مشيرا الى أن جميع أعضاء الحزب يعملون من هذا المنطلق ومن أجل تقديم الأفضل للوطن.