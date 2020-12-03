ختام ورشة مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ختام ورشة عمل التدريب على تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية التى عقدت بوزارة العدل واستمرت لمدة يومين، والتى نظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، والمجلس القومى للمرأة، والتى تهدف إلى تدريب عدد متميز من عضوات النيابة الإدارية وثقل خبراتهن.





وتناول وزير العدل فى كلمته الختامية الحرص على توفير مثل هذا التدريب إدراكاً بأن تنمية قدرات عضوات هيئة النيابة الإدارية، يعزز دور المرأة فى العمل القضائى، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المصرى ومؤسساته وجهاته وهيئاته القضائية، فضلا عما حققته المرأة المصرية من إسهامات عديدة فى المجال القضائى خلال السنوات الماضية وتقلدها لمناصب قضائية رفيعة. وتناولت الدورة التدريبية موضوعات قضائية وقانونية وإدارية مهمة اشتملت على 3 محاور، حيث تناول الأول الادعاء أمام المحاكم التأديبية، بينما تطرق الثانى إلى تنمية المهارات الإدارية والذاتية لعضوة النيابة وزيادة خبراتها المتصلة بفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار، وتضمن المحور الثالث التوعية بمشكلة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه المشكلة والأبعاد القانونية والأطر التشريعية الوطنية لجرائم العنف ضد المرأة.



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