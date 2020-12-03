عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى ترامب

جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، أن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة.

وفِى هذا الاطار، أكد الرئيس ترامب على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين فى تعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، عبر الرئيس خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب فى ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنياً كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق، كما أكد الرئيس على استمرار مصر فى بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك فى إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.