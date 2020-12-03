سعفان يوزع 2600 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة بأسوان

جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، 2600 شهادة "أمان"، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ودعما للنماذج المشرفة من هذه الفئة، والفئات الأكثر احتياجا منها.





حضر حفل التسليم محافظ أسوان أشرف عطية، والمهندس محمد عبد الله الحوت رئيس شركة كيما، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، وسهير الليثى وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وسلم الوزير 5 دروع وشهادات تقدير لشركات المقاولات ومقاولى المحاجر المساهمين فى دعم العمالة غير المنتظمة.

كما سلم سعفان للعمالة غير المنتظمة، 10 شنط عدة نجارة وسباكة وكهرباء، فضلا عن 20 شنطة غذائية وبطاطين، ومهمات وقائية للعاملين بمستشفيات العزل.

وقال الوزير، إن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية، تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل: نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة سوف تكثف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة، لتقديم الرعاية لها خاصة تلك المتضرر من الجائحة التى يمر بها العالم أجمع.

وشدد على أن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة، لافتا أن لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام 2021، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة على مستوى الجمهورية.