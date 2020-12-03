مساعد وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بدعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، على اهتمام مصر بدعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا، خاصةً وأن مصر من أول الدول العربية والأفريقية التى اعترفت باستقلال لاتفيا عن الاتحاد السوفيتى السابق، وتم افتتاح سفارتهم فى القاهرة فى مارس 2009، وتعتبر البعثة اللاتفية الوحيدة فى أفريقيا.





وأوضح عبدالعاطى، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى لاتفيا فى أكتوبر 2019 هى الأولى من نوعها فى تاريخ علاقات البلدّين، حيث أعطت قوة دفع جديدة للعلاقات الثنائية على المستويين السياسى والاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمار.

وعُقدت فى القاهرة بمقر وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر ولاتفيا، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير "يانيس مازيكس" وكيل أول وزارة الخارجية فى لاتفيا، وذلك بمشاركة السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير وائل حامد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شمال ووسط أوروبا، والسفير علاء حجازى سفير جمهورية مصر العربية فى السويد وغير مقيم فى لاتفيا، ووزير مفوض وائل لطفى من القطاع الأمريكى.

وأشار عبد العاطى إلى أهمية تبادل الزيارات والتنسيق المُشترك بصورة دورية فى الموضوعات الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلاً عن أهمية تطوير التعاون مع لاتفيا فى العديد من المجالات الأخرى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والتعليم العالى وبناء القدرات، والأدوية والأجهزة الطبية، والكيماويات صديقة البيئة والسياحة بما يحقق مصالح البلدّين.

واستعرض الجانب المصرى الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون بين الدولتيّن فى العديد من المجالات وخاصة التجارية والاستثمارية والخدمية، وذلك فى ضوء التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك الفرص الاستثمارية الجيدة التى توفرها المشروعات القومية الجديدة الجارى تنفيذها فى كل مكان على أرض مصر كمحور قناة السويس، وموقع مصر كبوابة للاستثمار فى أفريقيا، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق ثالثة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة فى العالمين الأفريقى والعربى.

أكد المسئول اللاتفى حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون الثنائى مع مصر بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدّين، وتطلعه لزيادة أعداد السائحين اللاتفيين إلى مصر خلال الفترة القادمة وتبادل العديد من الزيارات الرسمية وتعزيز التعاون فى القطاعات ذات الأهمية، وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى وتقديم منح دراسية للطلبة المصريين، فضلاً عن التعاون فى المجالات الثقافية.

تضمنت المباحثات أيضاً تبادلاً للرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث حرص الجانب اللاتفى على التعرف على رؤية مصر لمجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومستجدات الأوضاع فى ليبيا، واستعراض خطورة الدور السلبى الذى تقوم به أطراف إقليمية فى منطقة شرق المتوسط.

وعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية تطورات الأوضاع فى القارة الأفريقية بما فى ذلك منطقة القرن الأفريقى وتطورات سد النهضة الاثيوبى وأهمية التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل يتعلق بملء وتشغيل السد، فضلاً عن إمكانية الدخول فى برامج للتعاون الثلاثى الموجه إلى أفريقيا.

وقدم الجانب اللاتفى رؤيته لتطورات الأوضاع فى دول الجوار الجغرافى الشرقى للاتحاد الأوروبى، وتم الاتفاق فى نهاية المشاورات على ضرورة الحفاظ على دورية المشاورات السياسية بين البلدّين، وكذا التواصل المستمر على مستوى كبار المسئولين فى الدولتيّن.